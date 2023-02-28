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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير الشباب ورئيس جامعة القاهرة فى حوار مفتوح مع الطلاب.. اليوم

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ندوة وحوار مفتوح حول "الاستراتيجية الوطنية للشباب"، اليوم ، بقاعة الاحتفالات الكبرى، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على عقد الندوات واللقاءات وفتح باب الحوار المشترك مع الطلاب، من خلال استضافة العديد من الشخصيات العامة والبارزة والقامات في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والعلمية والفنية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، بهدف تطوير الوعي وتوسيع مدارك الطلاب، وإثراء أفكارهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، وتعزيز لغة الحوار لديهم، وتغيير طرق تفكيرهم للأفضل، والارتقاء بذوقهم، وبالتالي تكوين جيل واع يمتلك القدرة على المساهمة في نهضة مصر.

وتناقش الندوة الاستراتيجية الوطنية للشباب وأهمية الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، والتعاون القائم والمثمر بين جامعة القاهرة ووزارة الشباب في ملف إبداع الجامعات والشباب، والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، واكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات وتنمية مهاراتهم.

جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب فعاليات الموسم الثقافي طلاب من اجل مصر Jobs Education

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