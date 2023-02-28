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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

ميتا تعلن إجراءات صارمة لمنع استخدام الصور والفيديو في الفضائح الجنسية.. تفاصيل

ميتا تعلن إجراءات
ميتا تعلن إجراءات صارمة لمنع الفضائح الجنسية

أعلنت شركة ميتا Meta اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتشار صور أو مقاطع فيديو الفضائح الجنسية  للمراهقين على منصتي فيسبوك وإنستجرام، وذلك بعد ازدياد معدلات إساءة المحتوى من قبل أعداد كبيرة من المستخدمين. 

 

وبحسب شبكة CNN “سي إن إن” الأمريكية فإن ميتا ستصدر أداة  Take It Down للحد من ممارسة إساءة استخدام الصور ومقاطع الفيديو الجنسية واستخدامها لفضح أصحابها ونشرها دون موافقتهم علنا واستخدامها للانتقام منهم.   

 

وتشير الإحصاءات إلى أن ممارسة ما يعرف بـ Revenge Porn أو الانتقام عبر نشر المحتوى الجنسي لفضح أصحابه قد ارتفعت في السنوات القليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بين المراهقين، وفقًا للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.    

 

وقال أنتيجون ديفيس ، مدير السلامة العالمي في ميتا: "لقد كانت هذه القضية مهمة بشكل لا يصدق للوصول إلى وقت طويل للغاية لأن الأضرار التي خلفتها شديدة في سياق المراهقين أو البالغين".

 

وأضاف "يمكن أن تسبب مثل هذه الممارسات أضرارًا لسمعة المستخدمين وعلاقاتهم العائلية ، الأمر الذي يضعهم في وضع ضعيف للغاية، كما أنه من المهم أن نجد أدوات مثل هذه لمساعدتهم على استعادة السيطرة على ما يمكن أن يكون موقفًا صعبًا ومدمرًا للغاية. " 

 

وتعمل أداة Take It Down مع أي صورة مشتركة عبر فيسبوك وإنستجرام ، بما في ذلك رسائل ماسنجر Messenger والرسائل المباشرة ، طالما أن الصور غير مشفرة.

 

ويمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا استخدامها ، كما يمكن للآباء أو البالغين الموثوق بهم أيضًا استخدام المنصة نيابة عن المستخدمين المراهقين والشباب. 

 

وتأتي الأداة التي أعلنت عنها ميتا نتيجة لانتقادات كبيرة للشركة منذ ما يقرب من عام ونصف بعد أن أشار تقرير إلى أن الشركة تدرك أن منصات إنستجرام وفيسبوك يمكن أن تكون لها تأثيرات "سامة" على الفتيات المراهقات.

 

وفي وقت سابق، كان قد طالب الرئيس الأمريكي بايدن بمزيد من الشفافية حول الخوارزميات التي تعمل بها شركات التكنولوجيا وكيف تؤثر على الصحة العقلية لمستخدميها الشباب.

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