فيينا والرباط تبحثان التعاون وتبادل الخبرات

بحث حاكم العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيج، مع نظيرته المغربية أسماء رلالو تكثيف العلاقات الودية القائمة بالفعل بين العاصمة المغربية الرباط وفيينا.



وقال لودفيج، في تصريحات، إن فيينا والرباط لديهما الكثير من القواسم المشتركة، موضحًا أن العاصمتين التاريخيتين مركزان للابتكار الاجتماعي والثقافي والتكنولوجي والاقتصادي وتلعبان أيضًا دورًا مهمًا في مكافحة تغير المناخ.



وذكر لودفيج أنه تم التوقيع على محضر الاجتماع استعدادًا لاتفاقية تعاون لاحقة؛ حيث تسعى الاتفاقية إلى تبادل المعرفة والخبرة من أجل المنفعة المتبادلة.



يشار إلى أن المستشار النمساوي كارل نيهمر ووزير الداخلية جيرهارد كارنر يزوران الرباط حاليًا لبحث التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.