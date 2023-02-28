أقوي من الأدوية.. نوع زبادي يخفض الكوليسترول بنسبة 70 %

وجدت الأبحاث أن المكون الرئيسي في الزبادي النباتي يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بنسبة ثلاثة إلى 70 في المائة.

ويمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في إحداث فوضى في الشرايين ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

وهذه الطبيعة المتقلبة للمادة الدهنية تجعل الحفاظ على مستوياتك تحت الفحص أمرًا ضروريًا. لحسن الحظ ، يمكن لنوع معين من الزبادي القيام بذلك بحماس ، وفقًا لأحد الخبراء.

https://www.elbalad.news/3840120



ومن مكعبات التوفو المقلية المغمورة في صلصة الكاري إلى فول الصويا المنقوش حول السلطات الملونة ، أصبحت فول الصويا ومنتجاتها ذات شعبية متزايدة.

وإذا لم تكن من أكبر المعجبين بالتوفو أو الفول بمفردهم ، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من منتجات الصويا ، بما في ذلك الزبادي.

بينما قد تعتقد أن من الأفضل ترك فول الصويا لأتباع النظم الغذائية النباتية ، قد يدفعك Heart UK إلى التفكير مرة أخرى.

ووفقا لموقع اكسبريس تعد منتجات الصويا هي خيار جيد لاستبدال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل اللحوم والكريمة ومنتجات الألبان كاملة الدسم والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس".

وتوصي Heart UK باختيار حصتين إلى ثلاث حصص من أطعمة الصويا يوميًا ، مع 150 جرامًا من زبادي الصويا تمثل حصة واحدة.

كما وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة التغذية ، أن فول الصويا يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول "الضار" .

وبالنظر إلى 43 تجربة ، وجد الباحثون ، في المتوسط ، أن تناول 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا يقلل من مستويات LDL بنحو ثلاثة إلى أربعة بالمائة خلال فترة ستة أسابيع.

وعلاوة على ذلك ، وجد بحث آخر ، نُشر في مجلة Antioxidants ، أن تناول دقيق الصويا الغني ببروتين B-conglycinin قد يؤدي إلى انخفاض أكثر فعالية.

واكتشف فريق البحث أن منتج الصويا هذا يقلل من ارتفاع الكوليسترول ومستويات الدهون الأخرى بنسبة تصل إلى 70 في المائة.