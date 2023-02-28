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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يسعى لمواصلة انتفاضته ضد البنك الأهلي بالدوري اليوم

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، على ملعب “المقاولون العرب”، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني التونسي معين الشعباني، مواصلة انتفاضته في الدوري الممتاز بتحقيق الفوز على البنك الأهلي في مباراة اليوم والتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

كان سيراميكا كليوباترا حقق فوزا عريضا على المصري بثلاثية نظيفة في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري.

على الجانب الآخر، يعاني البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث لم يحقق سوى انتصارين فقط وتعادل في 8 مناسبات وخسر 9 مواجهات.

ترتيب سيراميكا كليوباترا و البنك الأهلي

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، في المقابل يتواجد البنك الأهلي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 14 نقطة.

سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي الدوري معين الشعباني المصري

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