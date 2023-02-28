في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

كعادتها تشارك الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالتها وصورها عبر الفيسبوك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نوال الزغبي

إطلالة أنيقة للفنانة نوال الزغبي



ظهرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جذابة وأنيقة ببنطلون جينز أزرق وجاكت باللون الأزرق الفاتح ونسقت معه توب أوف وايت.

أما عن الأكسسوارات فلم تتكلف في إرتداءها فقد ارتدت حقيبة سوداء ونظارة باللون الأسود.

أما عن مكياجها فاعتمدت على مكياج هادئ وروج باللون الكشمير الفاتح.

أما عن تسريحة شعرها فقد تركت خصلات شعرها بانسيابية وبتسريحة تناسبت مع إطلالتها .