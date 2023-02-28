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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عين شمس تكشف أبرز التسهيلات لتعزز دمج طلاب ذوي القدرات الخاصة بالمجتمع الجامعي

ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، على حرص الجامعة على دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة المساعدات الطلابية الممكنة لهم، عن طريق صندوق التكافل المركزي والفرعي بالكليات.

وأضافت الهلالي، أن ذلك يأتي لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب ومساعدتهم على سداد الرسوم الدراسية ورسوم المدن الجامعية، وكذلك توفير التكاليف اللازمة لعلاج المرضى منهم، حرصاً من الجامعة على توفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة لجميع الطلاب دون استثناء أحد.

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وأوضحت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن مراكز خدمات ودعم ذوي الإعاقة تلعب دورًا أساسيًا في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب بالجامعات المصرية، حيث تعمل تلك المراكز على تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بتوفير مجموعة من الخدمات المتميزة، بما في ذلك تحسين الوصول إلى المعلومات، وتوفير الدعم الفني والمساعدة اللازمة لطلاب ذوي الإعاقة، بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية بنجاح.

وكشفت الدكتورة رنا الهلالي، عن توفير المرافق والإمكانيات اللازمة لتسهيل اندماج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة التي تجرى بالجامعة، حتى يتمكنوا من لعب دورًا إيجابيًا في المجتمع واستثمار قدراتهم بأفضل صورة ممكنة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الجامعة الثاقبة للارتقاء بمستوى تعليمها وتشجيع التنوع والشمولية في بيئة تعليمية تتسم بالمساواة والعدالة.

وقالت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، إن المركز يهتم بتأمين كافة المساعدات اللازمة للطلاب وطالبات الجامعة، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ولأن راحة الطلاب وتقديم الخدمات الكاملة لهم هي أولى أولويات المركز، فإنه يتيح لهم فرصة المشاركة في دورات تدريبية خصيصاً مصممة لتلبية احتياجاتهم واستفادتهم، وذلك في فترة الإجازة النصفية والأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثاني، وبمشاركة مركز الخدمة العامة ومركز الإبصار.

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