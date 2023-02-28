كلية الحقوق جامعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن محو الأمية

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة بشأن دمج طلابها بمشروع محو الأمية، مطالبة طلاب الفرقة الرابعة، بضرورة سرعة التوجة لوحدة محو الأمية بالكلية للأهمية.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الجامعة قامت بتوفير دارسين للطلاب، مؤكدة الكلية حرصها على مصلحة طلابها وخاصة طلاب الفرقة الرابعة، منوها يمكن لانهاء العدد المطلوب منهم محو اميته.

وكان قد استكمل قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس لليوم الثالث على التوالي فعاليات مشروع محو الأمية بفتح عدد من الفصول لمحو أمية 45 عاملا بالمدينة الجامعية طلبة وطالبات.

وشارك في التدريس اليوم 22 طالبا موزعين على النحو التالى: 15 طالبة بكلية التربية النوعية، طالبة بكلية التربية، 6 طالبات بكلية البنات، تحت إشراف ٣ مشرفين من مركز تعليم الكبار ومن كلية البنات وكلية التربية النوعية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق أكاديمي الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار وتنسيق إداري إبراهيم سعيد حمزة مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد أبو العزم سكرتير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكشفت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول2023 -2023 للطلاب خصوصًا بعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت إدارة الكلية، أن هناك أكثر 30 ألف طالب أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول وبعد الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح سوف يتم تسليم جميع الأوراق الخاصة بالطلاب إلى الكنترول لكشف سريته، لافتًة إلى أن بعد ذلك سوف نقوم بعمل الاحصائيات.

وأشارت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، إلى أن المرحلة الأخيرة ستكون عملية رصد ومراجعة نتائج امتحانات الترم الأول، وبعد ذلك إعلانها للطلاب عبر موقع الجامعة الرسمي فقط، مؤكدة أنه من المقرر ظهورها في شهر مارس المقبل 2023، وذلك بسبب كثرة أعداد الطلاب.