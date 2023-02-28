عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الحقوق جامعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن محو الأمية

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة بشأن دمج طلابها بمشروع محو الأمية، مطالبة طلاب الفرقة الرابعة، بضرورة سرعة التوجة لوحدة محو الأمية بالكلية للأهمية.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الجامعة قامت بتوفير دارسين للطلاب، مؤكدة الكلية حرصها على مصلحة طلابها وخاصة طلاب الفرقة الرابعة، منوها يمكن لانهاء العدد المطلوب منهم محو اميته.

txt

خبير تعليم يكشف لـ صدى البلد خطورة التنمر والمتنمرين بالمدارس.. وطرق علاجه

txt

أستاذ علم نفس: يجب تطبيق الإجراءات العقابية بالمدارس بلا تهاون على المتنمرين

وكان قد استكمل قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس لليوم الثالث على التوالي فعاليات مشروع محو الأمية بفتح عدد من الفصول لمحو أمية 45 عاملا بالمدينة الجامعية طلبة وطالبات.

وشارك في التدريس اليوم 22 طالبا موزعين على النحو التالى: 15 طالبة بكلية التربية النوعية، طالبة بكلية التربية، 6 طالبات بكلية البنات، تحت إشراف ٣ مشرفين من مركز تعليم الكبار ومن كلية البنات وكلية التربية النوعية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق أكاديمي الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار وتنسيق إداري إبراهيم سعيد حمزة مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد أبو العزم سكرتير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكشفت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول2023 -2023 للطلاب خصوصًا بعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت  إدارة الكلية، أن هناك أكثر 30 ألف طالب أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول وبعد الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح سوف يتم تسليم جميع الأوراق الخاصة بالطلاب إلى الكنترول لكشف سريته، لافتًة إلى أن بعد ذلك سوف نقوم بعمل الاحصائيات.

وأشارت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، إلى أن المرحلة الأخيرة ستكون عملية رصد ومراجعة نتائج امتحانات الترم الأول، وبعد ذلك إعلانها للطلاب عبر موقع الجامعة الرسمي فقط، مؤكدة أنه من المقرر ظهورها في شهر مارس المقبل 2023، وذلك بسبب كثرة أعداد الطلاب.

كلية الحقوق
كلية الحقوق
كلية الحقوق جامعة عين شمس محو الأمية وحدة محو الامية طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

بشري سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام |كم سيصل سعر الكيلو؟

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

عروس هندية تتوفى بسكتة قلبية بحفل زفافها والعريس يتزوج أختها بنفس اللحظة

موضوعات متعلقة

خبير تعليم يقدم حلولا حازمة لمواجهة ظاهرة التنمر بين طلاب المدارس

مركز التوظيف بجامعة عين شمس يساهم في تأهيل الطلاب والخريجين للالتحاق بالوظائف

اليوم…ورشة عمل بمركز ابتكار جامعة عين شمس بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة

اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات البردية بآثار عين شمس

ترشيحاتنا

تحركات الدولة في سيناء تقلق قوى الشر|ماذا تعرف عن خطة التنمية الشاملة

منتهى الرعب.. أنفلونسر تتفاجأ بشبح يظهر خلفها في فيديو لايف| فيديو

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 - 2 - 2023

قبل وبعد .. سعر هيونداي النترا 2023

ماكرون: أطراف تسعى لإجهاض أي مصالحة بين فرنسا والجزائر

أحمد مرتضى منصور: لا توجد خلافات في مجلس إدارة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوازى استمر 10 أيام فقط.. 5 صور لمي سليم وضعتها في مأزق

بقت واحدة تانية.. ظهور صادم لماريا بطلة فيلم أحاسيس وكليب العب

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

خناقة على ضم محمد صلاح.. تفاصيل صراع عملاقي أوروبا من أجل الفرعون

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ