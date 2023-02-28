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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيع قمامتك لأول مرة.. أكشاك لفرز المخلفات من المنبع بالبحيرة

«بيع» قمامتك لأول
«بيع» قمامتك لأول مرة.. أكشاك لفرز المخلفات من المنبع

فكرة جديدة بدأت البحيرة تنفيذها ، وهى فصل القمامة من المنبع، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير منظومة النظافة فى القرى المستهدفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أن المحافظة حققت تقدماً واضحاً فى مجال العمل البيئى وتطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ بتلك الخدمة فى أسرع وقت ممكن، وللحفاظ على البيئة والظهور بالمدن والمراكز بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها.

وأوضح أنه تم افتتاح ٣ منافذ جديدة لفصل القمامة من المنبع أحدها بقرية الحدينى فى دمنهور، بالإضافة لفتح منفذين آخرين بقرية الأبعادية فى دمنهور، وزاوية صقر بأبو المطامير، ليصبح إجمالى عدد أكشاك فرز القمامة فى دمنهور وأبو المطامير 14 كشكا، وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات والمجتمع المدنى للحفاظ على المظهر الجمالي للمدن وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ومنها: الهدف الثانى عشر «الإنتاج والاستهلاك المستدام» للتخلص من النفايات السامة والملوثات وتشجيع الصناعات .

وقالت المهندسة كريمة السلامونى منسقة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالبحيرة، إنه يتم استلام القمامة من المواطن مباشرة ويقوم العمال المتواجدون للعمل على مدار 24 ساعة بالكشك من خلال ورديات بفرزها، أو يتم استلام مفروزات القمامة وشرائها من المواطن مباشرة بالأسعار المحددة.

البحيرة محافظة البحيرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية منظومة النظافة المبادرة الرئاسية حياة كريمة فرز المخلفات

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