لـمصلحة 40 مليون أمريكي.. بايدن في المحكمة اليوم لهذا السبب

أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ، أن إدارته تستكمل اليوم الاستئناف على قرار المحكمة بشأن ‏رفض طلبه بوقف حكم قاض في تكساس بمنع برنامجها ‏‏لتخفيف عبء ديون الطلاب‏‏.‏

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: اليوم تدافع إدارتي عن قضيتنا من أجل تخفيف عبء ديون الطلاب في المحكمة العليا.

وتابع بايدن: هذا الإغاثة أمر بالغ الأهمية لأكثر من 40 مليون أمريكي وهم يتعافون من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

ورفضت محكمة استئناف اتحادية بـ الولايات المتحدة الأمريكية، طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف حكم قاض في تكساس بمنع برنامجها ‏‏لتخفيف عبء ديون الطلاب‏‏.‏

وأشارت إدارة بايدن إلى أنها ستستأنف على قرار محكمة الاستئناف الدائرة 5 الأمريكية في نيو أورليانز أمام المحكمة العليا، ‏‏وفقا لبلومبرج.‏

‏وواجهت خطة الإعفاء من قروض الطلاب تحديات قانونية متعددة وطلبت إدارة بايدن بالفعل من‏‏ المحكمة العليا ‏‏رفع أمر قضائي طارئ من قبل محكمة الاستئناف الأمريكية التي منعت مؤقتا برنامج تخفيف عبء الديون.‏

وحكم قاضي المقاطعة الأمريكية‏، ‏مارك بيتمان، ‏‏في وقت سابق ‏‏من‏‏ هذا الشهر، بأن برنامج إغاثة الطلاب غير قانوني بعد أن رفعت مؤسسة شبكة منشئي الوظائف دعوى قضائية الشهر الماضي تزعم أن الإدارة انتهكت الإجراءات الفيدرالية.‏

‏وفي ‏‏حكمها المقتضب‏‏، رفضت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من الدائرة 5 استئناف إدارة بايدن لإيقاف حكم بيتمان مؤقتا، لكنها أمرت بتسريع عملية الاستئناف.‏