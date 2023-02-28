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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حملات اعتقالات وهجمات للمستوطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته لحرية الشعب الفلسطيني

الأحتلال الإسرائيلي
الأحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، بأن المستوطنين الإسرائيليين قاموا بالهجوم على بلدة مادما جنوب نابلس.

وصرح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس لوكالة "وفا" بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا المنطقة الجنوبية من بلدة مادما، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام من قوات الاحتلال.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بأعتقال أربعة فتية من قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن جميع المعتقلين لم يبلغوا ال 17 عاما، بعد أن أوقفت مركبة يستقلونها، في منطقة عين سامية القريبة من القرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، طالبا على مدخل جامعة خضوري شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

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