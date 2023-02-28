«وعظ كفر الشيخ» تشارك في ندوة حول القيم الأخلاقية بكلية الثروة السمكية

شاركت منطقة وعظ كفر الشيخ اليوم، الثلاثاء، في الندوة التوعوية التي نظمتها كلية الثروة السمكية ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بجامعة كفر الشيخ تحت عنوان: «ترسيخ القيم الأخلاقية والحضارية بين طلاب الجامعة»، بإشراف عام قطاع الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنفيذ وإدارة رعاية الشباب.

يأتي ذلك في إطار خطة مجمع البحوث الإسلامية في تشكيل الوعي الديني والثقافي، وتأصيل القيم الأخلاقية والحضارية لدى الطلاب وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة.

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبتوجيهات رشيدة من فضيلة الدكتور نظير محمد عَيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية.

حاضر في هذا اللقاء، فضيلة الدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وفضيلة الشيخ، وليد عبد النبي القادوم، الواعظ العام بمنطقة وعظ كفر الشيخ.

واستهل اللقاء بترحيب إدارة الكلية بالضيوف، وتناولت الندوة بعض المحاور المهمة لترسيخ مكارم الأخلاق، وتأصيلها في المجتمع وبين الطلاب لا سيما في الحرم الجامعي، ثم بين السادة المحاضرين ما يجب أن يكون عليه المسلم من أخلاق كريمة، كما ناقشت الندوة ضرورة تحلى الإنسان بالفضائل وصفاء النفس وحب الخير والتعريف بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على ذلك.

كما عددت الندوة بعض القيم الأخلاقية الإنسانية الاجتماعية التي هجرت من قبل المجتمع، وأنه يجب تعزيز هذه القيم الإيجابية، ونبذ القيم السلبية التي تعرقل النهوض بالوطن، وحثت الندوة على التحلي بالأخلاقيات الكريمة التي تحافظ على أمن البلاد واستقرار المجتمعات.

وفي نهاية الندوة وجه الطلاب والطالبات العديد من الأسئلة المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح وأجاب عليها المحاضرون، وأبدى جميع الحضور سعادته بهذه الندوة، مؤكدين على ضرورة تكرار هذه الندوات باستمرار لنشر الوعي الديني بين طلاب وطالبات الجامعة.

IMG-20230228-WA0077

IMG-20230228-WA0078

IMG-20230228-WA0071