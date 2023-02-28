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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تستقبل 1513 طلبا خلال الشهر الماضي

صدى البلد

ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من الملفات والموضوعات الهامة واستعراض موقف الطلبات والشكاوي الواردة لإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام عن شهر فبراير 2023 وتمت الإشارة إلى أنه تم استقبال 153 طلبا ما بين 61 شكوي و 92 طلبا وتم التواصل مع الجهات المعنية وفحصها وحلها واخطار المواطنين بنتائج الفحص، كما تم عقد 2 لقاء جماهيري لعدد 23 مواطنا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور المحافظ للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وتلبية احتياجاتهم والتي تمثلت في توفير فرص عمل بالقطاع الخاص واستخراج معاش تكافل وكرامة وتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وتركيب أطراف صناعية للمرضي وخلافة. 

 

كما تم استعراض موقف منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر فبراير الجاري وتمت الإشارة إلى استقبال 1513 طلبا وشكوى ما بين 1098 طلبا فرديا و 415 طلبا جماعيا وتم التواصل مع الجهات المعنية وفحصها والانتهاء منها.

 

وخلال اللقاء تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء علي منظومة التراخيص الجديدة و تمت الإشارة إلى انه تم إنجاز 543 طلبا من أصل 1121 من طلبات الكم المتراكم خلال شهر فبراير المنقضي ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم ( الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين ) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

 

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والعاملين بالمراكز التكنولوجية، مؤكداً أنه مازال لدينا طموحا نسعى إليه للتطوير والتحديث دائما بعد أن أصبحنا محافظة متفردة في تدشين المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة.

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