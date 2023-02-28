خلال رمضان.. وجبات إفطار للعمال وسلع غذائية مجانية بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عدد من الاخبار السارة لأهالي جنوب سيناء لدعم السلع الغذائية وتخفيض الأسعار ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا من بينها توزيع وجبات إفطار يوميا علي العمال والأسر الأكثر احتياجا وتوزيع ألف بون مواد غذائية وإقامة موائد لإفطار الصائمين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء مع موظفى المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبري بالديوان العام وبحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة وعددا من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مصر ستظل شامخة بين الأمم بإخلاص قيادتنا السياسية وشعبها العظيم كما زف خلال اللقاء عددا من الأخبار السارة لمواطني وموظفي الديوان العام

واستهل المحافظ حديثه بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجميع أهالي محافظة جنوب سيناء خلال لقائه معهم بالأمس في محافظة الإسماعيلية.



وأعلن عددا من الأخبار السارة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم حيث أنهى عددا من الاتفاقات مع البنك الزراعي المصري لدعم المحافظة بــ 1000 بون للمواد الغذائية بقيمة البون 250 جنيها لغير القادرين، وتجهيز نحو 25 عروسة بالأجهزة المنزلية، ومن وزارة الزراعة 400 كيلو لحوم بلدية وطن لحوم مجمدة وطن دواجن مجمدة و200 كرتونه رمضانية

واضاف المحافظ انه سوف يتم توفير 1000 بون آخر من مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري " وتبلغ قيمه البون 300 جنيه.



كما تقوم المحافظة بتجهيز 25 عروسة، وتجهيز نحو 50 عروسة أخري من خلال مبادرة "يدوم الفرح" التابعة لمؤسسة حياة كريمة لتجهيز خمسون عروسة مقبلات علي الزواج وتوعيتهم عن طريق برنامج مودة ليصل إجمالي التجهيزات للمقبلين علي الزواج لتجهيز نحو 100 أسرة جديدة، ودعم من شركة النساجون الشرقيون بمبلغ 500000 جنيه لدعم السلع والأسر الأكثر احتياجا علي مستوي مدن المحافظة.



وكشف المحافظ عن توفير مأدبتين للطعام إفطار وسحور خلال شهر رمضان الكريم بمدينة طور سيناء الأولي تسع لـ 250 فرد يوميا والأخري بالتنسيق مع جمعية الماهر للقرآن الكريم وتقدم 700 وجبه إفطار و350 وجبه توزع علي المنازل للعمال والأكثر احتياجا وعابري السبيل.



كما أكد المحافظ على توجيه تكلفة إقامة احتفالات العيد القومي للمحافظة المقرر لها ١٩ مارس لتوفير السلع الأساسية للمواطنين الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة، والايتام، وهي المرحلة الثانية من دعم المواطن ، بالإضافة لتوزيع المرحلة الثالثة أوائل شهر رمضان، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة التموين، وصكوك اللحوم من وزارة الأوقاف، والمبادرات المختلفة، والمجتمع المدني.



وخلال حديثه استعرض المحافظ أنه أيضا بما تم الاتفاق عليه مع البنك الزراعي نحو توفير قروض ميسرة للسيدات البدويات وتوزيع اعدادا من رؤوس الماشية الصغيرة.