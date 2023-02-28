وكالة الطاقة الذرية: قلقون من المعارك بالقرب من محطة زابوريزهزهيا

أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ، عن قلقه اليوم الثلاثاء بشأن محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية في أوكرانيا والخوف من قصفها، مشيرًا إلى التأخير في تناوب الموظفين، وزيادة الوجود الأمني ​​في الموقع ، والقتال القريب.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أعضاء فريقها المتمركزين في المحطة سمعوا حوالي 20 تفجيرًا ظهر أمس الاثنين ، وأشارت إلى زيادة التواجد الأمني ​​في الموقع خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وشدد غروسي على أن هذا اتجاه مقلق يُظهر إلحاح وأهمية إنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين في محطة الطاقة النووية في زابوريزهزهيا.

كما أثار مخاوف بشأن استمرار التأخير في تناوب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع ، قائلا إنه كان ينبغي استبدال الفريق الحالي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وإنه يأمل أن يتم التناوب أخيرًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأكدت الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة أن خط الطاقة الاحتياطية بالمحطة أعيد تشغيله بعد ظهر الأحد بعد أن فقد الطاقة مرتين صباح السبت الماضي، وقالت إن الانقطاع حدث على الجانب الآخر من نهر دنيبرو.