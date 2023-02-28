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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: القطاع الطبي يسير بخطى ثابتة طبقا للخطة الاستراتيجية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر السابع عشر لقسم طب الأطفال بكلية الطب البشري، والذى عقد بقاعة مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد يونس رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري، والدكتور هشام بشري مدير مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور محمد معبد أستاذ طب الأطفال بالكلية، والدكتور داليا صابر رئيس قسم الأطفال بالكلية ورئيس المؤتمر، ووكلاء كلية الطب البشري وأطباء الأطفال من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية  ووزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات العامة.

 

وأشاد الدكتور منصور حسن خلال كلمته بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقطاع الطبي والمبادرات الرئاسية المتنوعة التي تنعكس بشكل إيجابي نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية و بصحة المواطن المصري، مؤكداً أن القطاع الطبي بالجامعة يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والشمول طبقاً للخطة الاستراتيجية وبدعم كامل من القيادة السياسية، مشيداً بمجهودات قسم طب الأطفال حيث يعد من الأقسام المتميزة بالكلية ويضم نخبة من أساتذة وأطباء الأطفال وحرصه المستمر على إقامة المؤتمر العلمي بشكل سنوي واستضافة الأطباء والباحثين من مختلف الجامعات لبحث وتناول اخر ما توصل إليه العلماء في مجال طب الأطفال والخروج بنتائج وتوصيات.

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وأكد رئيس الجامعة، على استمرار التعاون والتنسيق  بين كافة أطراف المنظومة الصحية داخل المحافظة بين المستشفى الجامعي والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي نحو خدمة المجتمع السويفي بشكل خاص والمجتمع المصري بشكل عام، مضيفا أن الجامعة تتمتع بتوافر كافة التخصصات الطبية، فضلاً عن الكوادر الطبية المتميزة، مشيراً إلي أن المشروعات الطبية المتنوعة التي تقيمها الجامعة تكون في المقام الأول تقديم خدمة صحية على أعلي مستوي للمواطن السويفي في المقام الأول، والنهوض بالمنظومة الصحية على مستوى محافظات الصعيد، نظراً لما تتمتع به محافظة بني سويف بمواقعها الجغرافي المتميز.

 

وأوضح الدكتور خالد الحديدي عميد الكلية، أن كلية الطب قسم طب الأطفال وأقسام الكلية المختلفة لا يألون جهدا في إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل بصفة دورية والتى تعد أحد أهداف التوجه العام لكلية الطب بأقسامها المختلفة في تقديم الخدمة الطبية المميزة للمجتمع والخدمة البحثية والطبية للأطباء وطلاب كلية الطبب.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تم تكريم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على ما قدمه من مجهودات ملموسة في خدمة القطاع الطبي بالجامعة، كما تم تكريم أيضاً نخبة من أستاذة طب الأطفال.

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