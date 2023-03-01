عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: العالم الآن يعيش مرحلة ما بعد الإيديولوجية

محمد كمال
محمد كمال

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن بناء المشروع الوطني للدولة مرتبط بإعادة بناء الدولة التي تمر بظروف صعبة، ومعرضة للانهيار، مشيرًا إلى أن أي مشروع وطني يحتوي على مبادئ أساسية، وأحد هذه المبادئ في مشروع 30 يونيو هو "مدنية" المشروع الوطني المصري.


وتابع "كمال" خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن مشروع 30 يونيو أخذ موقفًا واضحًا من تيار الإسلام السياسي، ورفض استخدام الدين في السياسية، وهذا المشروع غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، مشددًا على ضرورة البناء على هذا المشروع، من خلال تطوير الخطاب الديني، ونشر فكرة المدنية من خلال التعليم والثقافة ووسائل الإعلام. 


 وأضاف أن هناك ضرورة للابتعاد عن الايدلوجية بالمعنى الجامد، خاصة أن العالم الآن يعيش مرحلة ما بعد الايدلوجية، والمهم في هذه المرحلة هو مبدأ الكفاءة في الحكم بصرف النظر عن أي توجهات أيدولوجية.


ولفت إلى أن السياسة الوطنية جزء من أي مشروع وطني، مضيفًا أن المرحلة الحالية تشهد تميز في التعامل مع ملفات السياسة الخارجية، حيث ترتبط السياسية الخارجية بالبرجماتية الواقعية والمصلحة الوطنية، بعيدًا عن أي شعارات أو أوهام او تصورات خاطئة للقوة مصر.  

 

نشأت الديهي العلوم السياسية المشروع الوطني للدولة عمرو عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

ترشيحاتنا

مفيش حد يستاهل.. رضوى الشربيني توجّه رسالة لـ متابعيها عبر إنستجرام

لوخ نيس.. ظهور وحش البحر الأسطوري يرعب المواطنين في بريطانيا |شاهد

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر هذا التصرف فى عربيتك

القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي

المعهد المالي البريطاني: الاقتصاد المصري من أفضل جهات الاستثمار في أفريقيا |فيديو

بسبب أفيش «تحت الوصاية».. أول تعليق لـ منى زكى بعد الهجوم عليها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار البرتقالى؟

أكلة العزومات.. إليك طريقة عمل المكرونة البشاميل

في أحضانه.. نادين نجيم تثير الجدل بظهور جديد برفقة خطيبها |شاهد

بوصفة اقتصادية.. طريق عمل كيك الشاي

فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ