أستاذ علوم سياسية: العالم الآن يعيش مرحلة ما بعد الإيديولوجية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن بناء المشروع الوطني للدولة مرتبط بإعادة بناء الدولة التي تمر بظروف صعبة، ومعرضة للانهيار، مشيرًا إلى أن أي مشروع وطني يحتوي على مبادئ أساسية، وأحد هذه المبادئ في مشروع 30 يونيو هو "مدنية" المشروع الوطني المصري.



وتابع "كمال" خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن مشروع 30 يونيو أخذ موقفًا واضحًا من تيار الإسلام السياسي، ورفض استخدام الدين في السياسية، وهذا المشروع غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، مشددًا على ضرورة البناء على هذا المشروع، من خلال تطوير الخطاب الديني، ونشر فكرة المدنية من خلال التعليم والثقافة ووسائل الإعلام.



وأضاف أن هناك ضرورة للابتعاد عن الايدلوجية بالمعنى الجامد، خاصة أن العالم الآن يعيش مرحلة ما بعد الايدلوجية، والمهم في هذه المرحلة هو مبدأ الكفاءة في الحكم بصرف النظر عن أي توجهات أيدولوجية.



ولفت إلى أن السياسة الوطنية جزء من أي مشروع وطني، مضيفًا أن المرحلة الحالية تشهد تميز في التعامل مع ملفات السياسة الخارجية، حيث ترتبط السياسية الخارجية بالبرجماتية الواقعية والمصلحة الوطنية، بعيدًا عن أي شعارات أو أوهام او تصورات خاطئة للقوة مصر.