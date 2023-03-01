أخبار التعليم.. هندسة القاهرة تنظم مسابقة الأحاديث النووية على مستوى الكلية.. الإعلام في مصر "ندوة بعين شمس"

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية .

.الإعلام في مصر.. حرب الشائعات والحفاظ على الهوية" ندوة بعين شمس.. اليوم

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان" الإعلام في مصر.. حرب الشائعات والحفاظ على الهوية“.

.اليوم..امتحان فوري لنواتج فصول مشروع حياة كريمة بلا أمية بجامعة عين شمس

تعقد هيئة تعليم الكبار بالقاهرة اليوم الاربعاء امتحانات محو الأمية لعدد من العمال بجامعة عين شمس كأول نتاج من نواتج مشروع "حياة كريمة بلا أمية" والذي يدعمه قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس وذلك بقاعة الامتحانات بالجامعة في تمام العاشرة صباحًا.

اليوم .. محمد شهين و عليش و العسيلي فى حفل ضخم بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا

تطلق اليوم جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا حفل ضخم داخل حرم الجامعة لطلابه بالتعاون مع احدي شركات المياة الغازية ، و كشفت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ان الحفل يشمل “ النجوم “ المطرب محمد شاهين ، النجم خالد عليش ، المطرب محمود العسيلي ” ، و يشمل ايضا مسابقات بالعاب البلاي ستيشن ، و العديد من العروض الترفيهية الاخري .

هندسة القاهرة تنظم مسابقة الأحاديث النووية على مستوى الكلية

أعلنت اللجنة الثقافية لاتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن مسابقة الأحاديث النووية على مستوى الكلية، حيث سيتم إقامتها يوم الأربعاء الموافق 1 مارس من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساءً في القاعة الزرقاء بمبنى ميكانيكي

البحث العلمي تعلن تفاصيل قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج امحوتب

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية، والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025.