"الإعلام في مصر.. حرب الشائعات والحفاظ على الهوية" ندوة بعين شمس.. اليوم

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان" الإعلام في مصر.. حرب الشائعات والحفاظ على الهوية“.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر و مى زايد رائد طلاب الأسرة بالكلية .

يحاضر بالندوة عبد الجواد أبو كب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي ومؤسس بوابة روزاليوسف.

وكان قد نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر، على مدار يومين في خدمة المواطنين بمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت رعاية اللواء الدكتور عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية.

وبلغ أعداد المستفيدين من تقديم الخدمة الطبية المجانية ١١٨٥ مواطنا، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادات العظام ، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال، الجراحة العامة، الأسنان، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة والتخاطب والجدية و التخدير والأشعة وذلك بمقر الوحدة الصحية بحلايب و مستشفى الشلاتين المركزي.

وتم صرف الأدوية مجاناً لـ ١٠٠٠ مستفيد من صيدلية القافلة ، فضلاً عن تحويل ٧ حالات لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة مجاناً، وذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور.علي الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وتحت إشراف عام الدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس و إشراف إداري وحضور سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.