هندسة القاهرة تنظم مسابقة الأحاديث النووية على مستوى الكلية

أعلنت اللجنة الثقافية لاتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن مسابقة الأحاديث النووية على مستوى الكلية، حيث سيتم إقامتها يوم الأربعاء الموافق 1 مارس من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساءً في القاعة الزرقاء بمبنى ميكانيكي.

وأوضح اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تتكون المسابقة من 3 مستويات:

- المستوى الأول: 40 حديث

- المستوى الثاني: 30 حديث

- المستوى الثالث: 20 حديث

مع تقديم جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى في كلِ

مستوى وتصعيدهم لتمثيل الكلية في المسابقة على مستوى جامعة القاهرة



جامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ندوة وحوارًا مفتوحًا حول "الاستراتيجية الوطنية للشباب" للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،افتتحها د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها والعاملين والطلاب.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن جامعة القاهرة لها مكانة عريقة وعظيمة وأي إنسان يقف بها يشعر بالفخر والامتنان بتا.ريخها، مشيدًا بالدكتور محمد الخشت كونه قائدا متميزا لمنظومة جامعة القاهرة، بجهوده وعمله وإبداعاته واهتمامه بالشباب الجامعي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن شباب مصر يحمل راية المستقبل، وأن الدولة حريصة على الاختيار المبكر للقيادات إيمانا بقدراتهم على صنع المستقبل، مؤكدًا أهمية الحوار معهم ونقل الخبرات لهم.