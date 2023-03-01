عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة القاهرة تنظم مسابقة الأحاديث النووية على مستوى الكلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الثقافية لاتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن مسابقة الأحاديث النووية على مستوى الكلية، حيث سيتم إقامتها يوم الأربعاء الموافق 1 مارس من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساءً في القاعة الزرقاء بمبنى ميكانيكي.

وأوضح اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تتكون المسابقة من 3 مستويات:
- المستوى الأول: 40 حديث
- المستوى الثاني: 30 حديث
- المستوى الثالث: 20 حديث
مع تقديم جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى في كلِ 
مستوى وتصعيدهم لتمثيل الكلية في المسابقة على مستوى جامعة القاهرة


جامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ندوة وحوارًا مفتوحًا حول "الاستراتيجية الوطنية للشباب" للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،افتتحها د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها والعاملين والطلاب.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  إن جامعة القاهرة لها مكانة عريقة وعظيمة وأي إنسان يقف بها يشعر بالفخر والامتنان بتا.ريخها، مشيدًا بالدكتور محمد الخشت كونه قائدا متميزا لمنظومة جامعة القاهرة، بجهوده وعمله وإبداعاته واهتمامه بالشباب الجامعي.

txt

وزير الرياضة: حياة كريمة تطور 719 مركز شباب

txt

وزير الشباب ورئيس جامعة القاهرة فى حوار مفتوح مع الطلاب.. اليوم

txt

دار علوم القاهرة: غلق باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا 12 مارس

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن شباب مصر يحمل راية المستقبل، وأن الدولة حريصة على الاختيار المبكر للقيادات إيمانا بقدراتهم على صنع المستقبل، مؤكدًا أهمية الحوار معهم ونقل الخبرات لهم.

جامعة القاهرة هندسة جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

ترشيحاتنا

مفيش حد يستاهل.. رضوى الشربيني توجّه رسالة لـ متابعيها عبر إنستجرام

لوخ نيس.. ظهور وحش البحر الأسطوري يرعب المواطنين في بريطانيا |شاهد

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر هذا التصرف فى عربيتك

القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي

المعهد المالي البريطاني: الاقتصاد المصري من أفضل جهات الاستثمار في أفريقيا |فيديو

بسبب أفيش «تحت الوصاية».. أول تعليق لـ منى زكى بعد الهجوم عليها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزواج مفيد للقلب.. أمراض خطيرة تصيب العزاب أكثر

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار البرتقالى؟

أكلة العزومات.. إليك طريقة عمل المكرونة البشاميل

في أحضانه.. نادين نجيم تثير الجدل بظهور جديد برفقة خطيبها |شاهد

فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ