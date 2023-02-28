وزير الرياضة: حياة كريمة تطور 719 مركز شباب

نظمت جامعة القاهرة ، ندوة وحوار مفتوح حول "الاستراتيجية الوطنية للشباب، بقاعة الاحتفالات الكبرى، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء حيث تمثل 7 منها التوجهات المباشرة للشباب والنشء وتضم كافة احتياجات ومتطلبات الشباب والنشء، والأخير يمثل تنظيم العمل والحوكمة داخل قطاع الشباب والنشء، وهذه المحاور هي (الشباب والمهارات الحياتية والمستقبلية والتكنولوجيا، الشباب والثقافة والترفيه والابداع الفني، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، الشباب والمشاركة فى الاقتصاد وريادة الأعمال، الشباب والعمل التطوعي وتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، الشباب والمتطلبات الأساسية للمعيشة، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية).

وأضاف، أن اجمالى ما تم تحقيقة فى مشروع الادارة الاقتصادية بالمنشآت الشبابية و الرياضية خلال عام ٢٠١٨ -٢٠٢٢ هى ، عدد المشروعات الجديدة ٩٨٤ ، وإجمالى العائد الاقتصادى تتعدى ٨ مليار جنية .

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة ، تقوم بتطوير 719 وتم الانتهاء بالفعل من ٥٥٢ مركز شباب ،