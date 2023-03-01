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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. محمد شاهين وعليش والعسيلي فى حفل ضخم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

النجم محمود العسيلي
النجم محمود العسيلي

تطلق اليوم جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا  حفل ضخم داخل حرم الجامعة لطلابها بالتعاون مع إحدى شركات المياة الغازية  ، وكشفت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا أن الحفل يشمل “ النجوم “ المطرب محمد شاهين ، النجم خالد عليش ، المطرب محمود العسيلي ”  ، و يشمل أيضا مسابقات بألعاب البلاي ستيشن ، و العديد من العروض الترفيهية الأخرى . 

ونوهت الجامعة إلى أن الحفل أو المهرجان الطلابي ممنوع دخوله لغير منتسبي الجامعة  ، و انه يمنع على غير طلاب الجامعة والعاملين بها الدخول من بوابات الجامعة اليوم  . 

حيث قد أعلنت الجامعة على جميع صفحاتها الرسمية “ تنبيه هام للطلاب ” بخصوص دخول الطلاب الحرم الجامعي يوم الأربعاء الموافق مارس ٢٠٢٣ شمل نصه أنه " يسمح فقط للطلاب حاملي الكارنيه الجامعي (ID) بالدخول خلال اليوم، ولن يسمح بدخول أي طالب لا يحمل الكارنيه الجامعي أو أي أشخاص من خارج الجامعة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة حسب لوائح الجامعة.

 

و من المقرر أنه يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل غنائي كبير، بدار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ مدينة 6 أكتوبر، مساء الخميس الموافق 9 مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يشدو علي الحجار في الحفل بمجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة، ومنها "متمنعوش الصادقين"، و"الزين والزينة" و"تجيش نعيش"، و"عارفة"، و"يا موجه يا زرقا"، و"القاهرة"، وغيرها الكثير من الأغنيات التي تحصد إعجاب محبيه وجمهوره.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لنجم خالد عليش المطرب محمود العسيلي المطرب محمد شاهين Jobs Education

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