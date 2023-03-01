عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم..امتحان فوري لنواتج فصول مشروع حياة كريمة بلا أمية بجامعة عين شمس

محو الامية
محو الامية


تعقد هيئة تعليم الكبار بالقاهرة اليوم الأربعاء امتحانات محو الأمية لعدد من العمال بجامعة عين شمس كأول ناتج من نواتج مشروع "حياة كريمة بلا أمية" والذي يدعمه قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس وذلك بقاعة الامتحانات بالجامعة في تمام العاشرة صباحًا.


يأتي هذا المشروع تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق أكاديمي الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار وتنسيق إداري  إبراهيم سعيد حمزة مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد أبو العزم سكرتير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

txt

الدواجن والبيض.. نصائح لتقوية الجهاز المناعي بنهاية فصل الشتاء

txt

جداول الدراسة لبرنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح بتجارة عين شمس

txt

بنات عين شمس تهدد طالبات بالحرمان من الامتحان النهائي.. اعرف السبب

txt

الكشف على 1185 مواطنا مجانا بقافلة جامعة عين شمس لمحافظة البحر الأحمر

txt

"الترجمة العلمية.. الآليات وتحديات التلقي" ندوة بألسن عين شمس

txt

اليوم.. آخر موعد لتقديم الالتماس على نتائج الترم الأول بألسن عين شمس

txt

أخبار التعليم.. عاشور يوافق على إنشاء المعهد العالي لهندسة وتكنولوجيا المنسوجات.. هل تتعرض السواحل المصرية لـ تسونامي؟.. البحوث الفلكية يجيب

txt

خبير: بدائل جيدة للهندسة وتحديد اختبارات قدرات وتقليل أعداد لضمان مستوى الخريج

txt

خبير: تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 أصبح ضرورة

txt

تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة أصبح ضرورة.. خبراء يحددون البدائل.. ويؤكدون: الجامعات التكنولوجية تفتح آفاقا جديدة للتعليم

وكان قد نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر، على مدار يومين في خدمة المواطنين بمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد  بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت رعاية اللواء الدكتور عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية.

وبلغ أعداد المستفيدين من تقديم الخدمة الطبية المجانية ١١٨٥ مواطنا، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادات العظام ، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال،  الجراحة العامة، الأسنان،  الرمد، المخ والأعصاب،  الأنف والأذن والحنجرة والتخاطب والجدية و التخدير والأشعة وذلك بمقر الوحدة الصحية بحلايب و مستشفى الشلاتين المركزي.

وتم صرف الأدوية مجاناً لـ ١٠٠٠ مستفيد من صيدلية القافلة ، فضلاً عن تحويل ٧ حالات لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة مجاناً،  وذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور.علي الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

هيئة تعليم الكبار تعليم الكبار جامعة عين شمس امتحانات محو الأمية محو الأمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

لن يحدث مرة أخرى..أحمد موسى يكشف مفاجأة حول قرار وقف برنامج رياضي

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

تحذير عاجل| الأرصاد عاصفة وشبورة في هذه المحافظات

ترشيحاتنا

طقس اليوم | شبورة وعاصفة ترابية .. ودرجات الحرارة تصل لـ 30

إصابة 3 أشخاص بـ حادث مروري في شارع عبد المنعم رياض

ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطارين في اليونان إلى 26 شخصًا

خشية خطر نووي..كوريا الجنوبية: التعاون مع أمريكا واليابان بات أكثر أهمية الآن

عروض أوروبية.. موقف مفاجئ من الأهلي بشأن احتراف "ديانج"

مقتل 16 وإصابة 85 آخرين.. تفاصيل مروعة حول حادث صدام قطاري اليونان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجيم سريع المفعول للتخلص من وزنك الزائد في 3 أسابيع

رقم خرافي.. سعر جمبسيوت وإكسسوارات بلقيس فتحي يثير ضجة

أدعم الفنانة منى زكي..شاب صعيدي يقلد بوستر تحت الوصاية بطريقة مثيرة للجدل

عمرها 800 عام.. العثور على مومياء داخل حقيبة دليفري في بيرو|تفاصيل

فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ