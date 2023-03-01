اليوم..امتحان فوري لنواتج فصول مشروع حياة كريمة بلا أمية بجامعة عين شمس



تعقد هيئة تعليم الكبار بالقاهرة اليوم الأربعاء امتحانات محو الأمية لعدد من العمال بجامعة عين شمس كأول ناتج من نواتج مشروع "حياة كريمة بلا أمية" والذي يدعمه قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس وذلك بقاعة الامتحانات بالجامعة في تمام العاشرة صباحًا.



يأتي هذا المشروع تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق أكاديمي الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار وتنسيق إداري إبراهيم سعيد حمزة مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد أبو العزم سكرتير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان قد نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر، على مدار يومين في خدمة المواطنين بمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت رعاية اللواء الدكتور عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية.

وبلغ أعداد المستفيدين من تقديم الخدمة الطبية المجانية ١١٨٥ مواطنا، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادات العظام ، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال، الجراحة العامة، الأسنان، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة والتخاطب والجدية و التخدير والأشعة وذلك بمقر الوحدة الصحية بحلايب و مستشفى الشلاتين المركزي.

وتم صرف الأدوية مجاناً لـ ١٠٠٠ مستفيد من صيدلية القافلة ، فضلاً عن تحويل ٧ حالات لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة مجاناً، وذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور.علي الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.