"فاطمة" طفلة احترفت التصوير وتظهر جمال شرم الشيخ ويحبها السياح.. تفاصيل

تحمل الكاميرا الكبيرة رغم صغر يديها تبحث عن المناظر الخلابة التي تجمل صورتها وتسعد السائحين في ساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ.. إنها الطفلة فاطمة سمير ١٣ عاما بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس شرم الشيخ أصغر مصورة محترفة بشرم الشيخ .

التقى موقع " صدي البلد " الاخباري بالطفلة فاطمة سمير أصغر مصورة في شرم الشيخ .

وقالت إنها احبت التصوير منذ سنوات وتعلمت فنون مشيرة إلى إن الصورة احلى ذكرى عندما يتوقف الزمن لالتقاط صورة رائعة تعبر عن المناظر الخلابة لشرم الشيخ .

وأضافت أصغر مصورة بشرم الشيخ أن تخرج من المدرسة وتستذكر دوسها وتعمل مصورة في ساحة مسجد الصحابة تلتقط الصور للسائحين الذين ينجذبون نحوه مشيرة إلي أن الصورة التي يتخذها السائح معه أفضل سفير لمدينة السلام وخير دعاية للامان والسلام والطقس المعتدل الذي تتمتع به شرم الشيخ .

واقترحت أصغر مصورة فوتوغرافية بشرم الشيخ إقامة معرض لصور والمناظر الطبيعية بشرم الشيخ وأن تقام مسابقة التصوير الفوتوغرافي للدعاية والتسويق لمدينة شرم الشيخ علي ان يتم اظهار المزارات والطبيعة الخلابة وخاصة إن شرم الشيخ بها محميتي رأس محمد ومحمية نبق التي تتميز بطبيعة بحرية وشعاب مرجانية نادرة حيث يمكن إقامة معرض للصور تحت الماء وصور للطبيعة في الجبال والوديان والسفاري .

وكذلك المناطق السياحية بشرم الشيخ مثل خليج نعمة والسوق القديم ومنطقة الهضبة وأيقونة السلام ومنطقة سوهو اسكوير ومزار الفنار .

واكدت اصغر مصورة بشرم الشيخ أنها تتمنى إن كل الناس يحبوا التصوير مثلها ويروا الحياة كصورة جميلة مشيرة انها تدين بالفضل لمعلمها إسماعيل الدماطي اول من علمها التصوير ومسك الكاميرا.

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