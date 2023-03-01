في أحضانه.. نادين نجيم تثير الجدل بظهور جديد برفقة خطيبها |شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة جديدة عبر حسابها بتطبيق انستجرام ، وظهرت نادين نجيم فى أحضان خطيبها وأثارت الصورة جدلاً واسعًا بين متابعيها .

خطوبة نادين نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة مع خطيبها احتفالا بعيد الحب معًا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت نادين نسيب نجيم: “عيد الحب بالنسبة لي هو حبيبي”.

وتلقت نادين نسيب نجيم عديدًا من التعليقات الإيجابية على الصورة التى بدت فيها حالة من الرومانسية، حيث ظهرت وهى تحتضن خطيبها.

نادين نسيب نجيم

تصدّرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم محرك بحث جوجل بعد طلب حبيبها يدها للزواج منها فى حفل كبير مع الأصدقاء، وقرر ناريج ناربيكيان أن يفاجئها بطلب يدها قبل يومين من الاحتفال بعيد ميلادها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور نادين نجيم وهى ترقص وتقبل حبيبها وسط حضور عدد من أصدقائهما.

وكانت قد نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد أن فاجأها خطيبها بطلب يدها وارتداء خاتم الخطوبة الماسي.

وقالت نادين نسيب نجيم: “كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بحياتى وحبى وقلت نعم”.

وفاجأ حبيب نادين نسيب نجيم بطلب يدها للزواج منها فى حفل كبير مع الأصدقاء وقرر ناريج ناربيكيان أن يفاجئها بطلب يدها قبل يومين من الاحتفال بعيد ميلادها.

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، بالأبيض والأسود.

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي جاكت جلد، وتركت خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها، بـ تسريحة ويفي إنسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

نادين نجيم ومسلسلها الجديد صالون زهرة 2



يذكر أن آخر اعمال نادين نجيم، مسلسل «صالون زهرة 2»، وهو مسلسل درامي كوميدي، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج جو بو عيد، وصرح المنتج «صادق الصباح» وتم عرضه علي عبر منصة شاهد VIP ونال إعجاب جمهورها.

يشارك في بطولة مسلسل «صالون زهرة 2» العديد من النجوم، وأبرزهم معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلة داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال،لين غرة.