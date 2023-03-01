خلال مارس.. روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل بدءًا من اليوم

تبدأ روسيا اعتبارًا من اليوم الأربعاء في خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في مارس.



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات – وفق لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - إن روسيا اتخذت القرار طواعية دون التشاور مع دول أوبك +.



وأضاف نوفاك أن التخفيض سيؤثر فقط على إنتاج النفط باستثناء مكثفات الغاز وسيتم توزيع حصة الإنتاج بالتساوي بين شركات النفط حسب مستوى إنتاجها.



وأشار نوفاك في تصريحات سابقة إلى أن خفض روسيا طوعا إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس، سيساهم في استعادة العلاقات مع السوق، مؤكدا أن روسيا لم تجر أي مشاورات رسمية لأن التخفيضات طوعية.



وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي واستراليا اتفقوا على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحراً، الذي يزيد سعره على 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من الخامس من ديسمبر، في إطار العقوبات الغربية على موسكو؛ بسبب حربها في أوكرانيا.



كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على مشتريات المنتجات النفطية الروسية، وحدد سقفاً للأسعار اعتباراً من الخامس من فبراير.