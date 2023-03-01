عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال مارس.. روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل بدءًا من اليوم

النفط الروسي
النفط الروسي

تبدأ روسيا اعتبارًا من  اليوم الأربعاء في خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في مارس.


وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات – وفق لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - إن روسيا اتخذت القرار طواعية دون التشاور مع دول أوبك +.


وأضاف نوفاك أن التخفيض سيؤثر فقط على إنتاج النفط باستثناء مكثفات الغاز وسيتم توزيع حصة الإنتاج بالتساوي بين شركات النفط حسب مستوى إنتاجها.


وأشار نوفاك في تصريحات سابقة إلى أن خفض روسيا طوعا إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس، سيساهم في استعادة العلاقات مع السوق، مؤكدا أن روسيا لم تجر أي مشاورات رسمية لأن التخفيضات طوعية.


وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي واستراليا اتفقوا على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحراً، الذي يزيد سعره على 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من الخامس من ديسمبر، في إطار العقوبات الغربية على موسكو؛ بسبب حربها في أوكرانيا.


كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على مشتريات المنتجات النفطية الروسية، وحدد سقفاً للأسعار اعتباراً من الخامس من فبراير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

ترشيحاتنا

الجزائر والسعودية تبحثان التعاون العسكري المشترك بين البلدين

شاهد .. النترا معشوقة الجماهير فى ثوبها الجديد من هيونداي

أشبه بكنوز الفراعنة.. اكتشاف قبر غامض في أرمينيا يربك علماء الآثار|تفاصيل

علامة استفهام كبيرة.. هجوم حاد من نجم الأهلي السابق على رامي ربيعة

سيندم أشد الندم.. الملك تشارلز يُعرّض النظام الملكي للخطر بهذا الفعل|تفاصيل

خلال مارس.. روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل بدءًا من اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 800 عام.. العثور على مومياء داخل حقيبة دليفري في بيرو|تفاصيل

اعملوه في البيت.. الجاكوزي يحتوي على جراثيم أكثر من المرحاض

الزواج مفيد للقلب.. أمراض خطيرة تصيب العزاب أكثر

لوخ نيس.. ظهور وحش البحر الأسطوري يرعب المواطنين في بريطانيا |شاهد

فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ