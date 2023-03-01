بسبب حتة فرخة.. سيدة تعرض حياة رجل للخطر بأستراليا.. ما القصة؟

رفع رجل دعوى قضائية ضد سيدة في محكمة الصلح في أديلايد، المدينة الخامسة من حيث عدد السكان في أستراليا متهما إياها بتعريض حياته للخطر بسبب طلبه “قطعة دجاج ساخنة من وجبة خاصة بها”.

“كانت تنهي حياتي وما كان علي أن أطلب شريحة الدجاج منها” بهذه الكلمات وجه الرجل الأسترالي، ماثيو فين اتهامه لصديقته شارلوت هاريسون، 42 عاما بتهمة “تعريض حياه للخطر”.

وقال الأسترالي إنه صدم بردة فعل صديقته التي أقدمت على القيادة بشكل متهور وخطير كاد ينهي حياته خاصة أنها طلبت من الخروج من السيارة فاعتقد مع تهورها أنها تريد “دهسه” وفق ما ذكرته صحيفة “ادفرتز” المحلية بأديلايد، و “ناين نيوز” الأسترالية، وصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

دعوى قضائية بأستراليا

من جانبها، نفت السيدة عن نفسها ما وجه إليها من إتهام، موضحة أنهما كانا يسيران بالسيارة على طريق ملبون المزدحم بعد أن طلب منها صديقها أن تحضر له لنقله إلى المستشفي لأنه ليست على ما يرام.

ولفت إلى أنها اكتشفت خلال الطريق كذبه عليها حيث أنها كان شاربا للمخدرات وأقبل على الاعتداء عليها فقامت بصده وحاولت اللجوء إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عنه، كما أنها طلبت منه الخروج من السيارة، مشيرة إلى أنه في أثناء ذلك ضغطت على دواسة الوقود بدلا من الفرامل ثم اصطدمت بالعمود كما أظهرت لقطات الفيديو.

وأضافت محامية المتهمة الأسترالية، أنها لم تكن تنوي إلحاق الأذى بالسيد فين، لكنها ضغطت عن طريق الخطأ بدواسة البنزين واصطدمت بسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس أثناء محاولتها القيام بدورها من إبلاغ الشرطة بما أقدم عليه، مبينة أن المدعي سجن من قبل في “تعاطي مخدرات”.

وطالبت محامية المتهمة بالإفراج عنها بكفالة لأنها سلمت نفسها للشرطة ولم تهرب من مكان الحادث.

ومن المرجح أن يطلق القاضي الأسترالي، بن سال، سراح المتهمة إذا أثبتت التقارير المختصة بأنها تستحق الخروج بكفالة، الجمعة القادمة.

ماثيو فين وشارلوت هاريسون

السيدة المتهمة