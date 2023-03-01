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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خشية خطر نووي..كوريا الجنوبية: التعاون مع أمريكا واليابان بات أكثر أهمية الآن

كوريا الجنوبية وأمريكا
كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى للتغلب على التهديدات النووية المتزايدة لبيونج يانج والتحديات العالمية الأخرى.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تحدث يون في مناسبة لإحياء ذكرى حركة الاستقلال التاريخية للبلاد، إذ قال: "لقد تحولت اليابان من معتد عسكري في الماضي إلى شريك يشاركنا نفس القيم العالمية".

وأضاف "اليوم تتعاون كوريا واليابان في قضايا الأمن والاقتصاد. كما نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية"، لافتًا "يجب أن نقف متضامنين مع الدول التي تشترك في القيم العالمية".

وتأتي تعليقات يون بعد أن قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء إن مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عقدوا أول حوار أمني واقتصادي بينهم، وسط جهود لتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتطوير التكنولوجيا.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يوي في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع وسّع الحوار الاقتصادي والأمني ​​الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى حوار ثلاثي، ووضع أساسًا قويًا لتعزيز التعاون العالمية. وسيتم تحديد جدول أعمال الجولة القادمة من الاجتماعات بعد التشاور بين الأطراف الثلاثة. 

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