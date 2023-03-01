إصابة 4 من أسرة واحدة باختناق بعد تسرب غاز بمنزلهم ببني سويف



أصيب 4 أشخاص بينهم طفل من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، باختناق نتيجة إدعاء تسرب غاز بمنطقة "الفاوريقة " بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل من أسرة واحدة بعد تعرضهما لاختناق بادعاء تسرب غاز داخل منزلهم بمنطقة "الفوريقة " بمدينة الفشن جنوب محافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين من أسرة واحدة وهم إسلام.م.ا" 22 سنة، "مها.س.ف" 18 سنة، و"كريمة.ع.ص" 37 سنة،" انس.إ.م" يبلغ من العمر شهرين.



تم نقلهم إلي قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الإولية لها وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.