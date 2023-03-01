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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح على موعد مع حدث استثنائي اليوم في الدوري الإنجليزي.. فما هو؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، مساء اليوم، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتُقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس على ملعب أنفيلد رود، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويرغب ليفربول في مصالحة جماهيره بعد التعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، والهزيمة القاسية التي تلقاها على يد ريال مدريد الإسباني، بخماسية مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ماذا ينتظر محمد صلاح في مباراة اليوم؟

وسيكون محمد صلاح على موعد مع حدث استثنائي حال تسجيله هدفًا على الأقل في شباك وولفرهامبتون الليلة.

وحال تسجيل محمد صلاح في مرمى كريستال بالاس، سيرفع “مو” رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى الهدف رقم 20 في مختلف المسابقات مع ليفربول، ليحقق ذلك الإنجاز في 6 مواسم متتالية في إنجاز تاريخي.

أما في حال تسجيل محمد صلاح لهدفين، فسيرتقي لصدارة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بمسماها “بريميرليج”، حيث سجل 126 هدفًا، ويأتي خلف روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا.

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