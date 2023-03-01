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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية يطلق البعثة التجارية للكونغو بمشاركة 15 شركة

مي حلمي
مي حلمي

نظم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعثة تجارية إلى الكونغو في الفترة من 26 فبراير إلى 3 مارس بمشاركة 15 شركة من قطاعات الكابلات و الإضاءة والأجهزة المنزلية والأواني المنزلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في كينشاسا وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرعاية البنك الأهلى المصري.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس البعثة المصرية في كينشاسا، إنه تم عقد لقاء مع وزير الزراعة في الكونغو لبحث التعاون المشترك وكيفية استيراد الميكنة الزراعية من مصر، كما تم عقد لقاءات مع رؤساء لجان اتحاد شركات الكونغو وممثلي وزارة التجارة وممثلي الوكالة الوطنية للكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية وشركة المياه الوطنية بالكونغو، وذلك في إطار التعاون البناء بين الجانبين لزيادة حركة التبادل التجاري والتوسع في تصدير المنتجات الهندسية المصرية الي الأسواق الأفريقية وخاصة الكونغو، 

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وأوضحت مي حلمي في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إن الكونغو سوق واعد ويوجد بها فرص كبيرة للشركات العاملة في القطاع الهندسي، وأن المجلس يركز على اختيار الدول التي يكون تعداد سكانها مناسب وكذلك تكون بوابة للوصول إلى العديد من الدول الحبيسة، وكذلك تشهد نشاط اقتصادي وحركة نمو من أجل التواجد على نطاق واسع بالانتاج الهندسي هناك.

 

أكدت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلي فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة.

 

وأشادت مى حلمى بالدور الكبير الذي لعبته الخارجية المصرية لتسهيل تنظيم البعثة المصرية إلي الكونغو، حيث تم عقد مجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية بين الشركات والمصانع المصرية المشاركة في البعثة ونظيراتها في كينشاسا، للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة من مصر في قطاعات الصناعات الهندسية كافة والتي تتمتع بمميزات كبيرة من حيث جودتها.

 

وتطرقت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلي تركيز المجلس على السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية.

 

وأوضحت "حلمي" أن هناك اهتمام كبير من جانب الشركات والمشترين في الكونغو بالبعثة المصرية التي تواصل أعمالها حتى الآن، ويظهر ذلك من عدد اللقاءات التي يجرى تنفيذها على مدار فترة تواجد البعثة المصرية هناك، وكذلك الاستقبال الكبير و الحافل للوفد المصري.

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