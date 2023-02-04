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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: 90 شركة تقدمت لجوائز التميز EXXA والإعلان 18 فبراير

صدى البلد

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه سيتم إعلان جوائز التصدير"EXXA" المقدمة من المجلس للمصدرين المتميزين في قطاع الصناعات الهندسية خلال احتفالية كبيرة يوم 18 فبراير 2023 ، حيث يعتبر توجه هو الأول من نوعه في تاريخ القطاع يهدف إلي تحفيز المصدرين المتميزين في مصر خاصة بعد تسجيل القطاع صادرات هي الأعلى تاريخياً ب 3.8 مليار دولار خلال 2022


وقال في بيان له اليوم، إن جوائز التميز في التصدير الهندسي" EXXA" تعتبر فكرة خالصة للمجلس التصديري ويجرى تنظيم النسخة الثانية منها خاصة النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي والتي لاقت قبولاً واسعاً لدى القطاعات الهندسية المختلفة في ظل اتجاه واضح من جميع المصانع لزيادة صادراتها لتمكين الحكومة من تحقيقات مستهدفات المائة مليار دولار صادرات خلال السنوات القادمة.


وأشار إلي أن اللجنة المشكلة للمفاضلة والاختيار بين أكثر من 90 شركة تقدمت للجوائز ضمت في عضويتها ممثلين من عدة جهات مستقلة ويجرى حالياً الانتهاء من عمليات اختيار الشركات الفائزة بجوائز في عدة فروع، وتم استحداث جائزة أكبر مصدر لإدارة سيدات الأعمال.


وأوضح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك 18 جائزة مرتقبة من المجلس التصديري سيتم تحديد الفائزين بها، منها 17 جائزة طبقاً للبيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بحجم وأرقام الصادرات المحققة للصادرات عن عام 2022 وجائزة لأفضل منتج مبتكر وتم تشكيل لجنة من مركز تحديث الصناعة وGiz والمعونة الأمريكية وجامعة النيل والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة لحسم هذه الجائزة


وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أنه يواصل فعالياته لدعم خطة الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار، وكذلك العمل على خلق جيل جديد من المصدرين بجانب المصدرين الحاليين.

صادرات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الصادرات والواردات المجلس التصديري للصناعات الهندسية المراكز التكنولوجية مركز تحديث الصناعة الهيئة العامة للرقابة قطاع الصناعات الهندسية

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