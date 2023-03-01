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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية: السيطرة على حريق بأحد العقارات وإنقاذ السكان| صور

عمليات الاطفاء
عمليات الاطفاء

احتفلت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء باليوم العالمي للحماية المدنية 2023 بعنوان "دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر ".

وتضمن العرض التعامل مع بيان حريق  داخل عقار سكنى مكون من 3 طوابق ووجود أشخاص محتجزين ومصابين أعلى وداخل العقار وعلى وتضمن البيان  إخطار الجهات المعاونة من طوارئ الغاز والكهرباء ومرفق سيارة الإسعاف والهلال الأحمر كلاً فيما يخصه عن طريق غرفة التحكم والسيطرة للطوارئ وذلك وفقاً لإجراءات التنسيق الدائمة والمستديمة مع مؤسسات الدولة المعنية وهيئات المجتمع المدنى .

وتم استخدام المنصة الإطفائية في التعامل مع الحريق وهي من أحدث المعدات الهيدروليكية الثقيلة للتعامل مع بلاغات الحريق والإنقاذ بالأماكن المرتفعة حتى 55م من سطح الأرض حيث تستطيع المنصة الإطفائية عمل مناورات والوصول للأماكن شديدة الصعوبة وتحديد الأشخاص المحتجزة من خلال وجود كاميرات حرارية تمكن مستخدم المعدة بتحديد الأشخاص المحتجزة داخل النيران بتقنية الـــ ZOOM ومكافحة الحرائق وإستخدام الوسائط الإطفائية المختلفة من مياة بأشكالها والمادة الرغوية فى عمليات الإطفاء للحرائق .

وبدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية والوقوف دقيقة حداد على أرواحهم.

وشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلي لجهود الادارة العامة للحماية المدنية أعقبه كلمة السيد اللواء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية وكلمة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية والتي تضمنت استعراض الجهود والتضحيات التي قام بها رجال الحماية المدنية مثمنا ما قام به شهداء ومصابو الحماية المدنية من رجال الإطفاء والمفرقعات والانقاذ النهري.

كما تم تسليط الضوء على الامكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها القطاع في التعامل مع البلاغات.

وتطرق إلى الدورات التدريبية التي تنظمها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والاسعافات الاولية لديهم.

وأشاد بالتنسيق والتكاتف مع رجال القوات المسلحة الذين يعملون في نفس المجال.

كما تم خلال الاحتفال منح درع الحماية لضباط القوات المسلحة المشاركين في الاحتفال، ولضباط الحماية الذين أوفوا العطاء وتكريم أسر الشهداء ومصابي الحماية المدنية ورجال الحماية المدنية من ضباط وأفراد، وتم كذلك تكريم الفائزين في المسابقات السنوية لمراكز تدريب الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.

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القوات المسلحة وزير الداخلية الحماية المدنية السيطرة على حريق عقار سكني المجتمع المدني

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