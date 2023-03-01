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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة اجتماعية بني سويف تنظم مسابقة دوري المعلومات العامة والشطرنج

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية، مسابقة دوري المعلومات العامة والشطرنج، وذلك في إطار خطة الجامعة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني.

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حيث حصلت الطالبة مني عاشور عبد التواب بالفرقة الأولى على المركز الأول في مسابقة دوري المعلومات، وحصلت الطالبة ريم مصطفي محمد على المركز الثاني، وفاز الطالب حسام مسعد الجوهري بالمركز الأول في مسابقة الشطرنج، والطالبة يوستينا ناروز خليل على المركز الثاني.

وأكد الدكتور منصور حسن، على أهمية الأنشطة الطلابية في توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب في فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات.

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