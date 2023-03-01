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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية للأكاديمية العسكرية

زيارة وفد الملتقى
زيارة وفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات بمصر والدول العربية إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بهدف إطلاع الوفد على كيفية إعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية.

الأكاديمية العسكرية المصرية

بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية رحب خلالها بالحضور ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة متسلحين بالعلم والمعرفة فى كافة المجالات ، بما يمكنهم من خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته.

ندوة تثقيفية

كما تضمنت الزيارة عقد ندوة تثقيفية تخللها إلقاء محاضرات بواسطة نخبة من الخبراء الإستراتيجيين وأساتذة الإعلام عن جهود الإعلام العسكرى فى إبراز دور القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى التصدى للأعمال الإرهابية بما يدعم ركائز الأمن والإستقرار.

كما قام الوفد بزيارة متحف الكلية الحربية الذى يحتوى على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية ، وكذا المرور على عدد من ميادين اللياقة البدنية وتطعيم المعركة ، وشاهد الوفد عرضاً عسكرياً أظهر مدى الإنضباط الذى يتمتع به طلبة الأكاديمية العسكرية .

وفى ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة.

زيارة وفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية
زيارة وفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية
زيارة وفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية
زيارة وفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية
زيارة وفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية
زيارة وفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية
القوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية وزارة الشباب والرياضة الدول العربية الفريق أشرف سالم زاهر متحف الكلية الحربية

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القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية للأكاديمية العسكرية

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