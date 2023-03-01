بعد 30 عاما من السرية التامة .. إسرائيل تكشف خطة اغتيال زعيم عربي مشهور

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "بعد 30 عاما من السرية التامة.. تفاصيل تنشر لأول مرة عن محاولة إسرائيل اغتيال صدام حسين".

وأضاف التقرير أن بعد أن بقيت سرية طوال 30 عاما، كشف مسلسل وثائقي إسرائيلي تفاصيل محاولة اغتيال فاشلة لصدام حسين، فالخطة الإسرائيلية لاغتيال صدام حسين حدثت عام 1992، لكن خطأ بشري تسبب في كارثة أدت لفشل الخطة ومقتل 5 جنود إسرائيليين خلال عملية محاكاة اغتيال صدام حسين.

وتابع التقرير أن المسؤول عن إطلاق صاروخ لاغتيال صدام حسين قام بإطلاق صاروخ وهمي بدل الحي، بالضغط على الزر الخطأ وأطلق الصاروخ الحي بدل من الآخر داخل مقر التدريب.

وأشار التقرير إلى أن السبب وراء اغتيال صدام حسين من قبل إسرائيل كان بسبب أن الجيش العراقي عام 1991 قصف تل أبيب وحيفا بـ 43 صاروخ "سكود" بهدف جر إسرائيل للحرب وإحراج القوات العربية بعد أن عارضت الغزو العراقي للكويت.