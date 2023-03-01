فحص 4 ملايين طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

اعلنت وزارة الصحة فحص اربعة ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا و السمنة و التقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية وذلك منذ انطلاقها العام الدراسي الحالي في ديسمبر الماضي 202‪2

وتستهدف المبادرة فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر ذلك وفي 30 الف مدرسة حكومية وخاصة وتستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحاليه بجميع المحافظات الجمهورية وتتضمن خدمات المبادرة اجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن وطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم والكشف عن أمراض سوء التغذية ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب.