الظلم عند الله يوم القيامة له 3 دواوين .. خالد الجندي يوضح أخطرها

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الظلم عند الله يوم القيامة له 3 دواوين أولها لا يغفره الله وهو الشرك، والديوان الثاني الذي يغفره الله وهو ظلم العبد لنفسه من تقصير في العبادات، وأن الديوان الثالث وهو المقلق لأنه لا يترك الله منه شيئًا لأنه ليس ملكه وهو حقوق العباد وظلم العبد لأخيه.

أكل حقوق الناس

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc" أن من حقوق العباد التي لا يغفرها الله أكل حقوق الناس وأموال الغير، وأكل ميراث الأخت وعدم دفع صداق الزوجة، مؤكدًا أن هذه الدواوين ليس فيها مزاح ولا فكاك لأنها لجنة امتحان.

وأكد، أنه مع الشرك لا تناقش عملا، لأن الله تعالى يقول "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ"، مشيرًا إلى أن ما يتم النقاش فيه هو تخفيف العذاب عن المشرك عندما يدخل النار، لأن النار درجات.

الدنيا هى لجنة امتحان

كما قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدنيا هى لجنة امتحان وكل عبد سيخضع لهذا الامتحان وسؤال كل واحد يختلف عن الآخر مؤكدًا أن هذا الامتحان لا ينفع فيه "غش".

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء، أن الشرك يحبط الأعمال، مستدلًا بقوله تعالى:"لَئِنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ولَتَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرِينَ"، مؤكدًا أن هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى لرسوله إمام الموحدين، وأنه لا يوجد مجاملات في الشرك.



وتابع أنه مع الشرك لا تناقش عمل، سواء كان بر أو تقوى أو خير، لأن الله تعالى يقول "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ"، مشيرًا إلى أن ما يتم النقاش فيه هو تخفيف العذاب عن المشرك عندما يدخل النار لأن النار درجات.

الفتاوى المفبركة

كما حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من بعض الفتاوى المفبركة المنسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "اى فتوى تقرأها عنى على مواقع السوشيال عليك أن تشك فيها، لما تلاقى حاجة غريبة اعرف ان هذه مكذوبة".

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc : "لو لقيت فتوى غريبة ارفضها رفضا تاما لان الإخوان الارهابين واذنابهم من السلفيين بيروجوا فتاوى مكذوبة من أجل التشكيك فى الدين، انا مش هناقش فتاوى تانى، وعموما لو عاوز فتوى مباشرة تعالى لى انا موجود فى مسجد الحصرى، بعد صلاة العشاء، كل يوم اربعاء مفيش حد يقدر يقولى كده انت مش بتنزل المساجد".