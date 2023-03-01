خطر على واشنطن.. وزير العدل الأمريكي يصف قائد فاجنر الروسية بـ"مجرم حرب"

قال وزير الدفاع الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الأربعاء، إن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة تلحق الضرر بالولايات المتحدة.

وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، أضاف جارلاند خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ “أعتقد أنهم (فاجنر) منظمة ترتكب جرائم حرب وتلحق الضرر بالولايات المتحدة”.

ورفض الإجابة على سؤال من العضو المنتدب السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تصنيف مجموعة فاجنر كمنظمة إرهابية أجنبية.

ولفت وزير العدل الأمريكي إلى أن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين “مجرم حرب”، مؤكدًا أنه رأى أدلة كافية تثبت أنه متورط في جرائم حرب.

وتصنف الولايات المتحدة حاليًا مجموعة فاجنر كمنظمة إجرامية عابرة للحدود.

وفي وقت سابق، أعاد جراهام ومشرعون آخرون تقديم تشريع لتصنيف مجموعة فاجنر كمنظمة إرهابية أجنبية، بالإضافة إلى فرض عقوبات أشد عليها.