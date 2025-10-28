المركب بتغرق.. الاتحاد السكندري يواصل التعثر في الدوري

حقق فريق وادي دجلة انتصارًا ثمينًا على مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأثنين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري سلسلة الهزائم المتتالية ببطولة الدوري المصري “دوري نايل”.



وتسود حالة من الغضب بين جماهير الاتحاد السكندري في ظل التعثر المستمر لنادي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري حيث يتواجد زعيثم الثغر في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط بعد خوض 11 لقاء من البطولة.



ويعجز تامر مصطفي عن وجود حلول للخروج من الأزمة الحالية في ظل عدم اقتناعه ببعض الصفقات التي تعاقد معاها الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الماضية.