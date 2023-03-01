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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو معاك نوكيا 1100.. يتباع مستعمل بـ 45 ألف جنيه

نوكيا 1100
نوكيا 1100

واحد من أساطير علامة نوكيا الفنلندية العريقة، والذى تواجد بكل المنازل تقريباً وحتى محال الموبايلات “السنترالات”، ليصبح واحداً من أكثر هواتف نوكيا فى مصر والعالم، إنه نوكيا 1100، الذى كرر تجربة شقيقه الأكبر نوكيا 3310.

إذا كنت من عاشقي الاحتفاظ بهواتفهم القديمة، يمكنك جنى الكثير من المال فى حال امتلاكك لهاتف نوكيا 1100، لتبيعه بأكثر من 45 ألف جنيه “مستعمل" على الإنترنت.

وفقاً لموقع “ايباى” الأمريكي الشهير، وصلت عروض بيع هاتف نوكيا 1100 مقابل سعر 1474 دولاراً ما يعادل قرابة الـ 45 ألف جنيه مصري، لك أن تتخيل اذا كنت تمتلك أكثر من هاتف ستحقق مبلغاً ضخماً جراء ذلك من خلال موقع بيع السلع المستعملة المعروف.

ولكن بشرط أن يعمل الهاتف بحالة جيدة ويكون بهيئته الأصلية، وهو الأمر المطلوب بالإعلانات الخاصة بهواتف نوكيا الشهيرة.

نوكيا 1100

جدير بالذكر أن موقع “ايباى” عرض هاتف نوكيا 3210 "مستعمل" مقابل سعر 1135 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 35 ألف جنيه مصري.

ودشنت نوكيا الفنلندية رسمياً هاتفها الشهير 1100 فى الربع الأخير من عام 2003، ليحقق نجاحات أسطورية.

نوكيا الحاجة فهيمة نوكيا 1100 ايباى نوكيا 3210 مستعمل

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