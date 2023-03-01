الوزراء : العمل بالتوقيت الصيفي معمول به في 40% من دول العالم

تحدث السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، علن قرار عودة العمل بـ التوقيت الصيفي، قائلا: إن فوائد عودة العمل بالتوقيت الصيفي تنحصر في فائدة واحدة، وهي توفير الطاقة، وذلك وفقا للدراسات التي قامت بها وزارة الطاقة والكهرباء والبترول.

وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عى قناة "النهار"، أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير ما لا يقل عن 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء، متابعا: الدولة أولى بهذا التوفير، عن أي وقت سابق.

وأكمل: الدولة ستوجه الأموال الفائضة إلى إتجاه آخر، متابعا: التوقيت الصيفي سيبدأ تطبيقه من الجمعة الأخيرة من شهر ابريل، وحتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، أي سيطبق لمدة 6 أشهر.

واسترسل: التوقيت الصيفي مطبق في 40% من دول العالم، مشددا على أن الدولة لم ترفع أسعار الكهرباء على المواطن منذ عامين.