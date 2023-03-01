أبرز فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن الخدمية في 7 محافظات اليوم الأربعاء

نظّم حزب مستقبل وطن اليوم الأربعاء، الموافق 1 مارس 2023، عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية ، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة الأقصر،

ونظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية كومير بمدينة إسنا، وتضمنت القافلة الطبية المجانية، تخصصات متنوعة، منها "نساء وتوليد- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الجلدية- باطنه- رمد- جراحه- عظام- خدمات الأشعة والتحاليل"، بالإضافة إلي وجود صيدلية وصرف الأدوية مجانا للحالات المحتاجة، وكذلك كشف عشوائي "سكر وضغط واعتلال كلوي"، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين.

وفى محافظة البحر الأحمر،

وأقامت أمانة الحزب بالمحافظة، منفذا لبيع اللحوم البلدي الطازجة، بأسعار مخفضة للمواطنين في مدينة سفاجا، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وفى محافظة الوادي الجديد،

ونظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية بولاق بمركز الخارجة، وتضمنت 7 تخصصات طبية مختلفة هي "جلدية - باطنة - أنف وأذن وحنجرة - أمراض نساء - أسنان - عظام – أطفال "، ووقعت الكشف الطبي علي 847 مواطنا من أبناء القرية والقرى القريبة منها وعمل تحاليل سكر وضغط دم، وصرف العلاج بالمجان.

وفى محافظة الجيزة،

وواصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم القافلة الطبية المجانية الشاملة جميع التخصصات، في منشأة البكاري، وقدمت القافلة خدمات الكشف بالمجان في تخصصات العظام والطفال والجلدية وأمراض الباطنة والجراحة العامة والقلب، مع صرف العلاج بالمجان.

كما أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، منفذا لبيع اللحوم البلدي الطازجة، بأسعار مخفضة، في قرية البليدة بمركز العياط، وكان اليوم هو أول يوم عمل في شادر بيع اللحوم بقرية البليدة بأسعار مدعمة ومخفضة بشكل كبير جدًا وسط إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وفى محافظة الغربية،

ونظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية كفر دخميس، بمركز المحلة، حيث قدمت القافلة الطبية خدمات والرعاية الطبية لعدد كبير من الأهالي وتقديم الخدمة للمرضي، وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وفى محافظة مطروح،

وشهد منفذ أمانة الحزب بالمحافظة، لبيع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، إقبالًا كثيفًا، اليوم الأربعاء، الأول من مارس، وذلك لشراء كافة احتياجاتهم من السلع وياميش رمضان بتخفيض 20% والعمل بالمنفذ من الساعة 8 صباحا وحتي السابعة مساءا.

وفى محافظة قنا،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون، في مركز قوص، حيث نظم علي مدار أسبوع، 3 قوافل بـ"جراجوس وجزيرة مطيرة ومقر الأمانة بالبندر، ووقعت الكشف الطبي علي مايقرب من 500 حالة من مرضى العيون مابين رمد ومياه بيضاء وضعف نظر بحتاج لنظارات طبية بنسبة خصم 50% على العمليات وعمل نظارات طبية.