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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

12 دولة عربية وأوروبية .. دلوقتى تقدر تطلع تصريح العمل وانت فى بيتك

استخراج تصريح عمل
استخراج تصريح عمل من النترنت

تصريح العمل .. خدمة يطلبها جميع المواطنين العاملين بالخارج ، حيث يقومو باستخراج تصريح العمل لتمكنهم من العمل خارج البلاد .

ولذلك قامت وزارة الداخلية بتوفير خدمة اصدار تصريح العمل لعدد من الدول من خلال موقعها على الانترنت دون الحاجه للتوجه للادارة العامة لتصاريح العمل.

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تصريح عمل من الانترنت 

أطلقت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تصاريح العمل "أول مرة" إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) .

ونوهت الوزارة ان الخدمة تقتصر المرحلة الأولى منها على دول (الإمارات العربية المتحدة – الكويت – قطر – ماليزيا – إندونيسيا – المالديف – بولندا – اليونان- المجر – أسبانيا – السويد – سويسرا).

يأتى ذلك استمراراً لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجى وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمى.

وذلك استكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر .

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