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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ريفيان تخطط لبناء 50 ألف مركبة كهربائية في 2023

ريفيان تخطط ريفيان
ريفيان تخطط ريفيان لبناء 50 ألف مركبة كهربائية في 2023

تخطط ريفيان لبناء 50000 سيارة هذا العام ، وهو أقل بكثير مما توقعه العديد من المحللين، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى مشكلات سلسلة التوريد.

 

خلال خطاب الشركة الصادر إلى المساهمين للربع الرابع من عام 2022 ، أشارت الشركة  إلى أنها أنتجت 10020 سيارة في الربع الرابع وسلمت 8054 مركبة. 

ريفيان تخطط ريفيان لبناء 50 ألف مركبة كهربائية في 2023

وأضافت ريفيان أن "سلسلة التوريد لا تزال هي السبب الرئيسي الذي يحد من إنتاجنا" وقالت إن التحديات ستستمر حتى عام 2023، ورغم ذلك تتوقع شركة ريفيان أن يكون نقص سلسلة التوريد أكثر قابلية للتنبؤ به هذا العام.

 

تقول ريفيان إنه في الربع الأول من عام 2023 ، قامت عن عمد بإبطاء خط إنتاج الشاحنات التجارية للسماح له بتقديم مجموعة نقل الحركة Enduro الجديدة وحزم بطاريات LFP الجديدة. 

ريفيان تخطط ريفيان لبناء 50 ألف مركبة كهربائية في 2023

وتخطط ريفيان لمواصلة زيادة إنتاج التحول الثاني لـ R1S و R1T حتى الربع الأول ولكن خلال الربع الرابع، تعتزم إيقاف إنتاج R1Sو R1T مؤقتًا "للتحضير لدمج تقنيات المركبات التي تخطط لتنفيذها في عام 2024".

 

قالت ريفيان على لسان متحدتها الرسمي "نعتقد أن سلسلة التوريد ستستمر في أن تكون العامل المحدد الرئيسي لمعاييرنا العادية، ويواصل فريقنا العمل على إدخال تغييرات جديدة في التصميم الهندسي والتقنيات الرئيسية التي ستدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2023 للمساعدة في تخفيف قيود سلسلة التوريد المتوقعة."

ريفيان تخطط ريفيان لبناء 50 ألف مركبة كهربائية في 2023

أشارت رويترز أن المحللين توقعوا أن تنتج شركة ريفيان ما يقرب من 67000 سيارة هذا العام.

 

ستتألف مجموعة نقل الحركة الجديدة Enduro من ريفيان من حزمة بطارية مكبرة ومحركين كهربائيين لتوفير ما يصل إلى 390 ميلاً (623 كم) من المدى ، وهو ما يزيد بشكل كبير عن نطاق EPA البالغ 321 ميلاً (517 كم) من R1S الرائد حالياً، وسيرسل هذا المحرك الجديد R1S إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في 3.5 ثانية فقط. 

ريفيان سلسلة التوريد Enduro التوريد بطاريات

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