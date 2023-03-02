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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الحملات المرورية والتموينية بالإسماعيلية لمنع تجاوز الأجرة المقررة|صور

متابعة قرار ارتفاع
متابعة قرار ارتفاع أسعار الوقود بمحافظة الإسماعيلية

شدّد اللواء  شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، على تكثيف الحملات التموينية والمرورية بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة، صباح اليوم الخميس. 

حيث وجّه محافظ الإسماعيلية لإدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور ومشروع  المواقف ومديرية التموين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ، باتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الالتزام بالضوابط دون تحريك تعريفة الركوب وذلك لعدم تحريك أسعار السولار ، وبالتأكيد على مراجعة  عمل محطات البنزين بشكل طبيعى مع توافر جميع المنتجات البترولية بكافة منافذ التسويق وفق الاسعار المقررة  حالياً والاعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.

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وتتابع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع الإدارة العامة للمتابعة برئاسة اللواء أح مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، موقف استقرار تسعيرة المواصلات لمنع تجاوزها ،وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل  من يخالف مع  تكثيف الحملات لمنع اى ممارسات غير قانونية.

 

وكانت  لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قد أعلنت أنه فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار تقرر فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى ، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023  لتصبح  كالآتى  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين  95  وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن  وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية   .
مع زيادة غاز تموين السيارت ليصبح  4.50 جنيه / متر .

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وزارة البترول والثروة المعدنية الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية لجنة التسعير التلقائي الحملات التموينية لجنة التسعير

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