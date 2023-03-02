حوافز وتأمين صحي.. طريقة التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

يسعي العديد من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة تعينهم على الظروف المعيشية الصعبة خاصة فى ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، وعليه توفر وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاصة عدد من المبادرات التي من شأنها توفير وظائف مميزة.

تفاصيل فرص عمل الشباب والرياضة

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص تتناسب مع الشباب من عمر 21 حتى 40عاما.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة فى أحدي شركات الأمن والحراسة التي أعلنت عن حاجتها لأفراد أمن، وتأتي تلك الوظائف في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل تساعد الشباب فى تحسين مستوي دخلهم.

شروط التقدم على فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة والتي تشمل مايلي:-

- يشترط للتقديم فى الوظيفه أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 40 عاما، مع توافر اللياقة البدنية.

- كما يشترط وضوح الموقف من التجنيد.

- تتضمن الشروط أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.

- كما يلزم وجود د جدية في العمل.

- التقديم متاح ذكور فقط.

مميزات العمل فى شركة الأمن والحراسة

وتوفر شركة الأمن والحراسة مميزات عدة للمتلحقين بالعمل لديها كأفراد أمن تتضمن مايلي

- الحصول على مرتبات مجزية.

- كما يحصل الملتحق بالوظائف المعلنة على إقامة وإعاشة كاملة «سكن و3 وجبات يوميا إفطار وغداء وعشاء».

- وتتضمن ساعات العمل 12 ساعة يوميا صباحا أو مساءا.

- كما يحصل الملتحق بالوظيفة على الإجازات كل 25 يوم عمل 5 أيام إجازة.

- وتوفر الشركة أيضا تأمين صحي واجتماعي.

- بالنسبة التنقلات الداخلية فهى مسؤولية الشركة.

- كما يمكن أن يحصل الملتحق على الوظيفة بفرص ترقيات مع زيادة في الراتب لمن يثبت كفاءة في العمل.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة ملء الاستمارة التي توفرها وزارة الشباب والرياضة وكتابة البيانات المطلوبة مكونة من الاسم ثلاثي، ورقم الهاتف المحمول، والسن، والمنطقة السكنية وتكون بالتفصيل، ويتبعها المحافظة، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها، كما يمكن أيضا التقديم من خلال التسجيل على منصة توظيف مصر .