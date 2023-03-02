تحرك عاجل من محمود الخطيب مع رابطة الأندية المصرية.. تفاصيل

أجري مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب العديد من الاتصالات الودية مع مسئولي رابطة الأندية المصرية بهدف محاولة تأجيل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوري.



ويعاني الفريق الأحمر من الإجهاد الشديد بعد خوض 8 مباريات في 28 يوماً خلال 3 بطولات هي كأس العالم للاندية ودوري أبطال أفريقيا والدوري.

العودة للتدريبات

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته صباح اليوم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء السبت المقبل على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية قبل تنفيذ تدريبات الكرة.

وشارك برونو سافيو في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في الركبة وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني قد منح الفريق راحة أمس؛ للتخلص من الإجهاد بسبب توالى المباريات ما بين المحلية والإفريقية.

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات الإفريقي إلى جانب كل من: صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

موقعة القطن

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمواجهة القطن الكاميروني المقرر لها بعد غد السبت بإستاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولي لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

الخسارة المحلية



فرض فريق الداخلية بعشرة لاعبين التعادل 1 /1 على مضيفه الأهلي في المرحلة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعلى استاد السلام، تقدم محمود عبد المنعم كهربا بهدف للأهلي عبر تسديدة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للاهلي بعد عرقلة أحمد عبد الرسول لحمدي فتحي، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو (فار) أشار الحكم باحتساب ضربة حرة مباشرة للأهلي مع طرد عبد الرسول في الدقيقة 80.

ورغم النقص العددي تمكن النيجيري رشيد أحمد من خطف هدف التعادل للداخلية في الوقت بدل الضائع بعد أن تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية في شباك الحارس محمد الشناوي.

ورفع الاهلي رصيده في الصدارة إلى 41 نقطة من 17 مباراة متفوقا بثلاث نقاط على بيراميدز وفيوتشر، وكلاهما خاض 19 مباراة، كما رفع الداخلية رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

