مفاجأة برازيلية في التتش لمدرب الأهلي

انتظم البرازيلي برونو سافيو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بــ «النادي الأهلي » اليوم الخميس استعداداً لمواجهة القطن الكاميروني بعد غد السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت المباراة أمام القطن الكاميروني تأجلت نظرا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من الأول إلى 11 شباط/فبراير الماضي.

وشارك برونو سافيو شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في الركبة وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي، ليمنح المدرب السويسري مارسيل كولر مفاجأة برازيلية سعيدة بإستاد مختار التتش.

العودة للتدريبات

وعاد الأهلي للتدريبات اليوم حيث عقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخطيطة.

وخاض الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية قبل تنفيذ تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات الإفريقي إلى جانب كل من، صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.