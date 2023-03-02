عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة برازيلية في التتش لمدرب الأهلي

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

انتظم البرازيلي برونو سافيو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بــ «النادي الأهلي » اليوم الخميس استعداداً لمواجهة القطن الكاميروني بعد غد السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.
وكانت المباراة أمام القطن الكاميروني تأجلت نظرا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من الأول إلى 11 شباط/فبراير الماضي.

وشارك برونو سافيو شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في الركبة وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي، ليمنح المدرب السويسري مارسيل كولر مفاجأة برازيلية سعيدة بإستاد مختار التتش.

تحرك عاجل من محمود الخطيب مع رابطة الأندية المصرية.. تفاصيل

الأهلي يعلن عدم تقييم تجديد عقد نجم الفريق حتى الآن

العودة للتدريبات

وعاد الأهلي للتدريبات اليوم حيث عقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخطيطة.

وخاض الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية قبل تنفيذ تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات الإفريقي إلى جانب كل من، صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني. 

البرازيلي برونو سافيو القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا كأس العالم للاندية برونو سافيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

شوبير يعلن عن أولى صفقات الأهلي.. تفاصيل مثيرة

غياب 4 لاعبين.. ضربة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز والقطن

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من محمود الخطيب مع رابطة الأندية المصرية.. تفاصيل

الأهلي يعلن عدم تقييم تجديد عقد نجم الفريق حتى الآن

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

مفاجأة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

إعلامي يكشف تطورات شكوى الأهلي لـ الكاف ضد الهلال .. فيديو

سباحة الأهلي تحصد الدرع العام لبطولة منطقة القاهرة الشتوية

تكليف طارق قنديل برئاسة بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا للقاء صن داونز

مباراة الأهلي والداخلية مباشر الآن في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

وصول مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من مصر لسوريا وتركيا

الشر الروسي.. زيلينسكي يعلن قصف منازل مدنيين بأوكرانيا في خطاب شديد اللهجة

الحكومة: مضاعفة القروض الممنوحه لمشروعات تربية الماشية لـ3 مليار و400 مليون جنيه

سامح شكري يلتقي نظيره السعودي على هامش قمة العشرين |ماذا حدث؟

مازال لدينا شوط طويل.. مدبولي يستعرض أهم مشروعات الطرق والنقل بالمنيا

مدبولي: توصيل الغاز الطبيعي إلى 276 ألف منزل في محافظة المنيا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرب بريطاني شهير يكشف تفاصيل إصابة زوجته بالسرطان أثناء الحمل ووفاة صديقه

بعد 23 يوما.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض زلزال تركيا

شبيه بالخفافيش والنمور| مفأجاة عن قط غريب المظهر بفنلندا.. صور

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال

فيديو

هل يقترب الخطر من مصر .. زلازل جديدة تضرب روسيا وإندونيسيا |فيديو جراف

نزلت 24 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

في 6 ساعات.. طبيب مصري ينقذ حياة طفلة سودانية

موجة حارة في الشتاء.. درجات الحرارة تصل لـ35 والأرصاد تحذر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ