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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للدماغ في حالة عدم النوم ليلة واحدة؟

النوم
النوم

يحتاج عقلك إلى نوم جيد، عند النظر في كيفية تأثير الحرمان من النوم على أدائك اليومي ، يتضح مدى أهمية الحصول على نوم جيد ليلاً.

قد يؤدي الحرمان المفرط من النوم إلى جعل الشخص العقلاني وواضح التفكير يتصرف بشكل مختلف عن المعتاد - أو في بعض الحالات ، يتصرف بشكل غريب تمامًا.

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حتى لو كنت تنام جيدًا بشكل طبيعي ، فقد يكون من المستحيل تجنب ليلة الأرق العرضية.

يمكن أن تشمل أعراض الحرمان من النوم الشائعة - والمألوفة في كثير من الأحيان - ما يلي:

تضاؤل ​​الدافع الجنسي
التهيج
تعب
مشاكل الذاكرة
اكتئاب
صعوبة في التركيز
عدم وجود الحافز
حكم ضعيف

من المهم أن تدرك أنه حتى على المدى القصير ، يمكن أن يكون لأعراض الحرمان من النوم العديد من الآثار غير المرغوب فيها أو التي يحتمل أن تكون خطيرة على جسمك وعقلك.

لا تؤثر هذه التأثيرات على صحتك على المدى الطويل فحسب ، بل يمكنها أيضًا أن تساهم في التحديات التي تؤثر على جودة حياتك بشكل يومي.

المصدر sleepcenterinfo

نوم الذاكرة التركيز اضرار عدم النوم تأثير النوم على الدماغ

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